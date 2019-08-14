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Liverpool'da Naby Keita sakatlandı!

Liverpool'da Naby Keita sakatlandı!

Liverpool'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Naby Keita, sakatlığı nedeniyle Chelsea maçında forma giyemeyecek.

İstanbul, Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa maçında Chelsea ile karşılaşacak Liverpool'da Naby Keita sakatlığı nedeniyle oynayamayacak. Liverpool, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada; 24 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusunun kalça bölgesindeki kas gerilmesi sebebiyle maçta oynamayacağını duyurdu.

Antrenmanı tamamlayamamıştı

Naby Keita Salı akşamı takımın Vodafone Park'ta yaptığı antrenmanda kendisini iyi hissetmemiş ve antrenmanı tamamlayamamıştı. İngiliz kulübü, Keita'nın sağlık durumu hakkında önümüzdeki günlerde daha detaylı bilgi verileceğini belirtti.

(NTV Spor)

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