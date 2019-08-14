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Taksim'de cam bardak ile servis yapılması yasaklandı

Taksim'de cam bardak ile servis yapılması yasaklandı

İstanbul'da Chelsea ve Liverpool arasında Beşiktaş Vodafone Park'ta gerçekleşecek Süper Kupa maçı öncesi Taksim'de cam bardak ile servis yapılması yasaklandı.

İstanbul'da gerçekleşecek Süper Kupa maçı öncesi Taksim'deki mekanlara alkollü içecekler için cam bardak yasağı geldi. Yasağın ardından bar ve kafeler, alkollü içecekleri plastik bardaklarla servis etmeye başladı.

"Yaralanmaların önüne geçilmiş oldu"

Yasak ile ilgili yorum yapan Taksim esnafı, "Uygulamayı tatsız bir olay yaşanmaması adına uygun buluyoruz. Uygulamayla birlikte bir kavga sırasında yaralanmaların önüne geçilmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Esnaf alışveriş yapan taraftarların ilgisinden memnun

İngiliz takımları Chelsea ve Liverpool arasında Beşiktaş Vodafone Park'ta gerçekleşecek olan maç, saat 22:00'de başlayacak. İki takımın taraftarları günün erken saatlerinde Taksim'i stat çevresini ve Beşiktaş Köyiçi'ni doldurdu. Gönüllerince eğlenen taraftarlar, Türk mutfağının da lezzetlerini tatmayı ihmal etmedi. Stat etrafında ve Taksim'de iki takımın taraftarları dostluk görüntüleri verdi. Beşiktaş esnafı da maç saatinden önce semti dolduran ve alışveriş yapan taraftarların ilgisinden son derece memnun olduğunu ifade etti.

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