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Samsun'da pompalı tüfek dehşeti

Samsun'da pompalı tüfek dehşeti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Kovalı Mahallesi'nde bir kişi 2 çocuk annesi eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Eşini öldüren şahıs jandarmaya teslim oldu.

SAMSUN'da bir kişi 2 çocuk annesi karısını pompalı tüfekle öldürüp jandarmaya teslim oldu.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Kovalı Mahalles'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Şahin (32), 2 çocuk annesi eşi Emine Şahin'e (26) evlerinde pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan genç kadın Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Emine Şahin, Samsun'daki hastanenin acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Eşini öldüren Murat Şahin, jandarmaya teslim oldu.

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