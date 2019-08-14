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Şanlıurfa'da arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi Bozyazı Mahallesi'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle taşlı sopalı kavga çıktı. Olayda 1 kişi öldü 8 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Bozyazı Mahallesi'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, taş, sopa ve bıçağın da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olayda yaralanan Elif G, Ali G, Hatun B, Sait B, Hasan B, Müslüm C, Cengiz C, Fikriye Y. ve Müslüm C. 112 Acil Sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Elif G, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri hastanede ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karışanların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. 

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