Arturo Vidal Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Arturo Vidal, bir siyah-beyazlı taraftarın yaptığı "Come to Beşiktaş" yorumunu beğendi.

Adı Beşiktaş ile anılan Barcelona'nın deneyimli orta saha oyuncusu Arturo Vidal, sosyal medya hesabından sürpriz bir harekete imza attı.

Vidal, Instagram hesabından bir Beşiktaş taraftarının "Come to Beşiktaş" yorumunu beğendi. Şilili oyuncunun bu hareketi Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı.

Dev takımlarda forma giydi

Gary Medel'in yakın arkadaşı olan Arturo Vidal, daha önce Juventus, Bayern Münih gibi dev takımların formasını giydi