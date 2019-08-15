Fenerbahçe'den Trabzonspor'a Daniel Sturridge çalımı! Dudak uçuklatan teklife sıcak bakıyor

Sturridge için büyük kapışma! Fenerbahçe ve Trabzonspor ile birlikte toplam 11 kulübün teklif yaptığı İngiliz yıldız dün annesi Grace ve menaceri olan amcası Dean’i İstanbul’a gönderdi. İkili bugün de Trabzon’a gidecek. İngiliz basınına göre Daniel Sturridge, Fenerbahçe’nin senelik 21 milyon TL’lik teklifine sıcak bakıyor. Ancak son kararını, ailesi Trabzonspor ile görüşüp İngiltere’ye döndükten sonra verecek.