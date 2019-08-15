HABER /  GÜNCEL

İstanbul-İzmir Otoyolu bayram trafiğini rahatlattı

İstanbul-İzmir Otoyolu bayram trafiğini rahatlattı

İstanbul ile İzmir arasında 8,5 saati bulan seyahat süresini 3,5 saate düşüren otoyolda bayram dönüşü trafik akıcı şekilde ilerliyor. Otoyolu kullanan sürücüler, memnuniyetlerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen, İstanbul ile İzmir arasında 8,5 saati bulan seyahat süresini 3,5 saate düşüren otoyolda trafik akıcı bir şekilde ilerliyor.

Bursa Batı Gişeleri'nde otoyol ücretini nakit ödeyen vatandaşlar kuyruk oluştururken, Hızlı Geçiş Sistemi'nin olduğu noktalarda trafik yoğunluğu oluşmadan geçişler sağlanıyor.

Görevliler, kuyruk oluşan gişelerde trafiğin aksamadan devam etmesi için sürücüleri yönlendiriyor. 

Trafik normal seyrinde akıyor

Önceki tatil dönüşlerinde yoğunluk oluşan İstanbul-İzmir kara yolunda ise yoğunluk yaşanmazken, trafik normal seyrinde akıyor.

Yeni yolu kullananlar ne dedi?

Otoyolu kullanan sürücüler, yoldan memnun olduklarını ve ancak fiyatlarda indirim beklediklerini söylediler.

Aydın'dan Bursa'ya giden Özgür Yüksel, yeni yolu beğendiklerini ifade etti.

Yüksel, iş gereği çok seyahat ettiğini dile getirerek, "Fiyatın düşmesini ümit ediyoruz. Beni trafikten kurtardı, o anlamda iyi." dedi.

İzmir'den Bursa'ya giden Vezir Tarla ise otoyolun çok rahat olduğunu belirterek, "Normalde 6-7 saat süren yol şimdi kısa. Fiyat biraz iyi olsa daha iyi olabilir. Bundan sonra yolu kullanmaya devam ederiz." ifadesini kullandı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbul izmir otoyolu fiyat listesi araba otobüs kamyon ve tır ücreti
Foto Galeri İstanbul izmir otoyolu fiyat listesi araba otobüs kamyon ve tır ücreti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Falcao'dan Galatasaray'a kötü haber! Monaco bırakmıyor
Falcao'dan Galatasaray'a kötü haber! Monaco bırakmıyor
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı arttırıldı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı arttırıldı
Tecavüz ve ensesti meşrulaştıran ABD'li vekile tepki
Tecavüz ve ensesti meşrulaştıran ABD'li vekile tepki
Sancaktepe'de motosikletli trafik polisi şehit oldu
Sancaktepe'de motosikletli trafik polisi şehit oldu
Marmara Adası yangını şüphelileri tutuklandı
Marmara Adası yangını şüphelileri tutuklandı
UEFA Süper Kupa şampiyonu Liverpool oldu
UEFA Süper Kupa şampiyonu Liverpool oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Metiner: Yenilenmiş bir AK Parti'ye değil yeni bir AK Parti'ye acilen ihtiyaç var
Mehmet Metiner: Yenilenmiş bir AK Parti'ye değil yeni bir AK Parti'ye acilen ihtiyaç var
Süper Kupa’da maçın adamı Sadio Mane oldu
Süper Kupa’da maçın adamı Sadio Mane oldu
Frank Lampard: Takımımın performansından gurur duydum
Frank Lampard: Takımımın performansından gurur duydum
Philadelphia'da uyuşturucu operasyonu sırasında polislere ateş açıldı: 6 yaralı
Philadelphia'da uyuşturucu operasyonu sırasında polislere ateş açıldı: 6 yaralı
ABD Başkanı Donald Trump'tan Şi'ye Hong Kong çağrısı
ABD Başkanı Donald Trump'tan Şi'ye Hong Kong çağrısı
Ek tercih 2019 ne zaman ÖSYM ek yerleştirme kılavuzu
Ek tercih 2019 ne zaman ÖSYM ek yerleştirme kılavuzu
Yorumlar 1 yorum