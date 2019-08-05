İstanbul izmir otoyolu fiyat listesi araba otobüs kamyon ve tır ücreti

Ankara 25, İzmir 256 TL

İstanbul - Ankara arasında otoyol ücreti 25 lira tutarken İstanbul İzmir arası otoyol ücreti neden bu kadar pahalı? Bunun sebebi Ankara otoyolunu Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yani devletin yapmış olması. İzmir otobanı ise özel sektöre yaptırıldı. Haliyle Ankara'ya otobandan gidiş 25 lira tutarken İzmir'e 256 lira verilecek. Vatandaşın tepkisini çeken de işte bu nokta.