İstanbul izmir otoyolu fiyat listesi araba otobüs kamyon ve tır ücreti
İSTANBUL - İzmir otobanı ile iki kent arası 3.5 saate inerken araba, otobüs, kamyon ve tır geçiş ücretleri herkesin tepkisini çekti. İstanbul Ankara arası otobana 25 lira veren vatandaş özel sektörün yaptığı İzmir otobanına 256 lira verecek.
İstanbul - İzmir otoyolu fiyat listesi kamuoyunun gündemine oturdu. Vatandaşlar 3.5 saate inen yolun sefasını pek sürebilecek gibi görünmüyor. Zira arabayla İstanbul - İzmir arası gidiş dönüş fiyatı tam 512,6 lira... Dizel bir aracın iki kent arasında zaten yaktığı yakıt bu kadar. Üstelik dünyanın en pahalı yakıtını tüketiyor olmamıza rağmen.
İstanbul - İzmir arası (Osmangazi Köprüsü geçişi de dahil) gidiş dönüş ücreti araba, minibüs, kamyon, tır ve otobüsler için şu kadar tutuyor:
Araba gidiş dönüş ücreti ücreti 512,6 lira tutuyor
Minibüs İstanbul İzmir arası gidiş dönüş 820 lira tutuyor.
Kamyon İstanbul - İzmir gidiş dönüş ücreti 1.291,6 TL
Tır İstanbul - İzmir gidiş dönüş ücreti 1630 TL
Motosiklet İstanbul - İzmir gidiş dönüş ücreti 358,8 TL
Ankara 25, İzmir 256 TL
İstanbul - Ankara arasında otoyol ücreti 25 lira tutarken İstanbul İzmir arası otoyol ücreti neden bu kadar pahalı? Bunun sebebi Ankara otoyolunu Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yani devletin yapmış olması. İzmir otobanı ise özel sektöre yaptırıldı. Haliyle Ankara'ya otobandan gidiş 25 lira tutarken İzmir'e 256 lira verilecek. Vatandaşın tepkisini çeken de işte bu nokta.
1. sınıf araçlar (araba) İstanbul - İzmir otoyol ücreti
Osmangazi Köprüsü de dahil olmak üzere araba sahiplere 256.3 TL ödeyecekler. İstanbul - İzmir arası gidiş dönüş ücreti araçlar için 512,6 lira tutuyor.