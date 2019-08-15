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Hindistan'da sel ve heyelan felaketi! Ölü sayısı 282'ye yükseldi

Hindistan'da sel ve heyelan felaketi! Ölü sayısı 282'ye yükseldi

Hindustan Times'ın haberine göre, Kerala, Karnataka, Maharaştra, Gujarat ve Madhya Pradeş eyaletlerinde devam eden yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında toplam 282 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, ölü sayısının 102'ye yükseldiği Kerala eyaletinde kayıp 29 kişiye henüz ulaşılamadığını, Karnataka eyaletinde de ölü sayısının 61'e yükseldiğini bildirdi.

Seller nedeniyle Maharaştra eyaletinde yaşamını yitirenlerin sayısı 49'a çıkarken, aşırı yağışlar Gujarat eyaletinde 31 ve Madhya Pradeş eyaletinde de 39 kişinin hayatına mal oldu.

Diğer yandan, Kerala'da geçen hafta boyunca 90'a yakın toprak kayması meydana geldiği ve şiddetli yağışların eyaletin bazı kesimlerinde iki gün daha etkisini sürdüreceği bilgisi paylaşıldı.

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