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Cumhurbaşkanı Erdogan imzaladı yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdogan imzaladı yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Siirt'in merkez, Aydınlar ve Eruh ilçeleri sınırlarında bulunan alan "Botan Vadisi Milli Parkı" olarak belirlendi.

Siirt'in merkez, Aydınlar ve Eruh ilçeleri sınırlarında bulunan alan "Botan Vadisi Milli Parkı" olarak tespit edildi.

Acele kamulaştırmalara ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Muş'un Mercimekkale Köyü ile Serinova beldesindeki bazı arazilerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildi. Bu kapsamda söz konusu alanlarda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce arazi toplulaştırması uygulanacak.

Rize'nin merkez ilçesinde gerçekleştirilecek Küçük Sanayi Alanı Projesi kapsamında da bazı taşınmazların Rize İl Özel İdaresi tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi. 

Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğünce "154 kV Kınık TM-Kınık RES Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında güzergaha isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurularak acele kamulaştırılmasına karar verildi. 

Siirt'in merkez, Aydınlar ve Eruh ilçeleri sınırları içinde bulunan alan ise "Botan Vadisi Milli Parkı" olarak belirlendi.

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