Meral Akşener: Erdoğan'a nankörlük yapanlar içeriden

İYİ Parti Gelen Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine ihanet edildiğini düşünmesiyle ilgili olarak, "Ama kendisine nankörlük yapan biz değiliz, çünkü biz çok uzaktayız. Erdoğan’a nankörlük içeriden yapıldı. Asıl içerden nankörlük yapanlara ne diyecek?" sorusunu yöneltti.

İYİ Parti Gelen Başkanı Meral Akşener, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuştu. Seçim sonuçları, yeni parti hazırlıkları ve erken seçim tartışmalarıyla ilgili Akşener'in sözlerini Sarıkaya köşesinde aktardı. İşte o açıklamalardan öne çıkanlar:

MUHAFAZAKAR DİNDARA BABACAN İLE ULAŞIRIZ

Tek eksiğimiz muhafazakar dindarlara ulaşmakta yaşanıyor. Çünkü Erdoğan aramıza kalın bir duvar koydu. Babacan ve Davutoğlu’nun partisi bu açıdan muhafazakar dindar seçmene çabuk ulaşmayı kolaylaştıracak yapılar olacak, çünkü onlarla arasına bizim gibi duvar öremez. Babacan ötekine rahat ulaşılabilmeyi kolaylaştırır ki bu bizim için çok önemli.

BABACAN İYİ PARTİ'DEN SEÇMEN ALMAYACAK MI?

Bugünden bir şey söyleyemem. Böyle bir şey için CHP ve İYİ Parti yeni seçim ittifakının öncelikle gündeme gelmesi lazım. O bir seçmen kararıyla zorunluluk olarak ortaya çıkar. Ama ne olursa olsun Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı riskli.

BİZE YAPILDIĞI GİBİ ÖN KESMEK İÇİN ERKEN SEÇİM OLABİLİR

Nasıl ki biz MHP’den ayrılıp partimizi kurma faaliyetini başlattığımızda önümüzü kesmek için Sayın Bahçeli seçim istediyse, şimdi de Babacan ve Davutoğlu için benzer bir durumla karşılaşıp, küt diye seçimi önümüzde bulabiliriz. Ben de Sayın Kılıçdaroğlu da seçimin zamanında olmasından yanayız. Sayın Kılıçdaroğlu ile de uyumlu bir politika izliyoruz.

ASIL İÇERDEN NANKÖRLÜK YAPARLARA NE DİYECEK?

Ama Sayın Erdoğan, son seçim sonuçlarını farklı okuyor; kendisine ihanet edildiğine inanıyor. Kendisini Türkiye’nin babası gibi görüyor ve ‘O kadar çok iş yaptım, o kadar emek verdim, kıymetini bilmediler’ diye hayıflanıyor. Beka üzerinden tutturulan dil de onun karşılığıydı. Kendini baba gibi gördüğü için hizmetlerinin kıymetini bilmeyen herkesi ‘nankör’ diye değerlendiriyor. Ama kendisine nankörlük yapan biz değiliz, çünkü biz çok uzaktayız. Erdoğan’a nankörlük içeriden yapıldı. Asıl içerden nankörlük yapanlara ne diyecek?

YENİ PARTİ RİSK DEĞİL

Babacan ve Davutoğlu’nun partileri sizin için risk oluşturmayacak mı?

Dedim ya Bahçeli’nin bize yaptığını şimdi de Erdoğan yapıp, erken seçim kararı alır mı? Zaten ‘Ümmeti bölüyorlar’ diyerek mesajını verdi. Ama Erdoğan’ın onları şeytanlaştıran noktaya getirmek için parti içinde bu denli gücü var mı bilemiyorum. Çünkü muhafazakar dindar seçmen onları yakından tanıdığı için, bu yakıştırmaları üzerine kondurur mu bilmem. Ama bizim açımızdan yeni parti olumlu. Ulaşamadığımız kesime ulaşmamızı kolaylaştıracağı için Babacan ve Davutoğlu hareketini olumlu buluyorum. Bizden koparacaklar diye de endişe etmiyorum. Çünkü İYİ Parti seçmeninin özelliği var; zig-zag politika istemeyen, inandığı doğrultuda sürmesini talep eden bir seçmen profili. Ben seçimde Binali Yıldırım’a oy verin desem, beni reddedecek profil. Hem zor hem de etkili bir seçmen kitlemiz var. Benim bir kaygım yok. Her şeyi seçmen tanzim eder.