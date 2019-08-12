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Hükümet ile kamu işçileri zamda uzlaştı

Hükümet ile kamu işçileri zamda uzlaştı

Hükümet ve Türk-İş zamda uzlaştı! Buna göre 2019 için hükümet kamu işçilerine yüzde 8-4 ve seyyanen 150 zam yapacak.

Hükümet ve kamu görevlileri sendikaları heyeti, kamu görevlileri ve kamu emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde sona gelindi. Hükümet ve Türk-İş zamda uzlaştı. Buna göre 2019 için hükümet kamu işçilerine yüzde 8-4 ve seyyanen 150 zam yapacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yapılan görüşmeler neticesinde 2019'ın ilk ayında yüzde 8 ikinci altı ayında ise yüzde 4 zam yapılması kararı alındığını söyledi.

Yapılan anlaşma gereği zam oranının enflasyon rakamlarının altınd kalması halinde enflasyon rakamlarının verileceğini açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

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