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Denizlispor, Modou Barrow'u kadrosuna kattı

İhlas Haber Ajansı
Denizlispor, Modou Barrow'u kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, Gambiyalı futbolcu Modou Barrow ile 1 yıllık kiralık sözleşmeye imza attı.

Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Denizlispor, İngiltere'nin Reading ekibinden Modou Barrow'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Denizli’de sağlık kontrolünden geçen Barrow, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Ali Çetin ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı tören ile kiralık olarak 1 yıllık sözleşmeye imza attı. 

Sağ kanat ve forvet olarak da oynayabilen Barrow, kariyerinde Swansea City, Leeds United, Blackburn Rovers, Östersunds, Varbergs ve Norrköping takımlarında forma giyinen Barrow 1 yıl kiralık olarak yeşil-siyahlı ekipte oynayacak. 

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Çetin, Gambiyalı futbolcu Barrow’u renklerine katarak önemli bir transfer gerçekleştirdiklerini ifade ederek, futbolcudan beklentilerinin yüksek olduğunu vurguladı. Çetin ayrıca 2 oyuncu daha transfer edeceklerini dile getirdi. İmza töreni sonrası Barrow yeşil-siyahlı forma ile poz verdi. 

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