HABER /  DÜNYA

Norveç'te cami saldırganı hakim karşısında

Norveç'te cami saldırganı hakim karşısında

Norveç'te Afganlara ait camiye saldırı düzenleyen Philip Manshaus cinayet ve terör suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Bu arada Norveç polisi, olası bir katliamı önleyen 65 yaşındaki Afganistan vatandaşı Mohammad Rafique'i kahraman ilan etti. 

Norveç'in Barum şehrinde Afganlara ait El-Nur İslam Merkezi Camisi'ne düzenlenen saldırıya ilişkin gözaltına alınan 21 yaşındaki Norveçli Philip Manshaus, "cinayet" ve "terör saldırısı" suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Başkent Oslo'da mahkemeye çıkartılan ve ilk kez görüntülenen Manshaus'un suratındaki morluklar ve şişlikler dikkati çekti. 

Norveç gazetesi VG'nin haberine göre Manshaus, 17 yaşındaki üvey kız kardeşini öldürdükten sonra Barum şehrinde El-Nur İslam Merkezi Camisi'ne terör saldırısı gerçekleştirdi. 

Savcı, saldırgan hakkında tutukluluk süresinin dört hafta daha uzatılmasını istedi. 

Mahkemede suçlamaları reddeden saldırganın, sık sık kameralara gülümsemesi de dikkati çekti.

Norveç polisi Rafique'ini kahraman ilan etti

Norveç polisi, olası bir katliamı önleyen 65 yaşındaki Afganistan vatandaşı Mohammad Rafique'i kahraman ilan etti. 

Norveç Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Rafique'e saldırgana karşı korkusuzca durduğu ve eylemine izin vermediği için teşekkür edildi. 

Norveç'in VG gazetesine açıklamada bulunan Rafique, saldırgana sarılarak ateş etmesini engellediğini söyledi. 

Saldırganın parmağını gözüne soktuğunu, kendisine yumruk attığını kaydeden Rafique, saldırganın elinde biri av tüfeği olmak üzere iki silah bulunduğunu ve eline vurarak silahları yere düşürmesini sağladığını ifade etti. 

Barum'da dün silahlı bir kişi, El-Nur İslam Merkezi adlı camiye saldırı düzenlemiş, olayda bir kişi yaralanmış ve şüpheli gözaltına alınmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Wesley Sneijder futbolu bıraktığını açıkladı
Wesley Sneijder futbolu bıraktığını açıkladı
Hükümet ile kamu işçileri zamda uzlaştı
Hükümet ile kamu işçileri zamda uzlaştı
Muğla'da motordan düştüğü sanılan kişi cinayete kurban gitmiş
Muğla'da motordan düştüğü sanılan kişi cinayete kurban gitmiş
Pakdemirli'den orman yangınlarıyla ilgili açıklama
Pakdemirli'den orman yangınlarıyla ilgili açıklama
KKTC Enerji Bakanı: Dosta güven düşmana korku salındı
KKTC Enerji Bakanı: Dosta güven düşmana korku salındı
Müşterek Harekat Merkezi kapsamında ABD heyeti Şanlıurfa'da
Müşterek Harekat Merkezi kapsamında ABD heyeti Şanlıurfa'da
ÖNCEKİ HABERLER
Kazdağı protestolarını Gezi Parkı'na benzetti
Kazdağı protestolarını Gezi Parkı'na benzetti
Whittington Galatasaray Doğa Sigorta'da
Whittington Galatasaray Doğa Sigorta'da
Norveç'teki cami saldırganı mahkemeye çıkarıldı
Norveç'teki cami saldırganı mahkemeye çıkarıldı
Trabzonspor, Edgar Miguel Le'yi kadrosuna kattı
Trabzonspor, Edgar Miguel Le'yi kadrosuna kattı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem!
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem!
BİLSEM sınav sonuçları açıklanıyor MEB yeni tarih duyurdu
BİLSEM sınav sonuçları açıklanıyor MEB yeni tarih duyurdu
Yorumlar