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Trabzonspor, Edgar Miguel Le'yi kadrosuna kattı

İhlas Haber Ajansı
Trabzonspor, Edgar Miguel Le'yi kadrosuna kattı

Trabzonspor, Fransız ekibi Lille'den Portekizli stoper Edgar Miguel Le'yi transfer etti.

Fransız temsilcisi Lille, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın transferi için yapılan anlaşmada Trabzonspor'a verilen defans oyuncusu Edgar Miguel Le'in ayrılığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Edgar Miguel Le'ye yeni kulübünde başarılar dilendi. 

25 yaşındaki futbolcu 2017 yılında Portekiz'in Belesenses takımından Lille'e transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Nantes takımında geçiren Portekizli futbolcu 11 resmi müsabakada görev aldı. 
Lille ile toplam 47 müsabakada oynayan Edgar Miguel Le 1 gol, 1 asist ile mücadele etti. 

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