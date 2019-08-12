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Bayram tatili boyunca dev trafik denetimi

Bayram tatili boyunca dev trafik denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı boyunca ortalama 7 bin 700 noktada trafik denetimi yapıyor. Genel Müdür Mehmet Aktaş, denetimlerde 13 bin 500 personelin görev aldığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla, tatil boyunca günlük ortalama 7 bin 700 noktada 13 bin 500 personelin görev yapacağı bir tedbir uygulaması başlattıklarını söyledi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Bingöl'e gelen Emniyet Genel Müdürü Aktaş, valilik, emniyet ve jandarma ziyaretlerinin ardından Bingöl-Elazığ kara yolundaki kontrol noktasında trafik denetimine katıldı.

Aktaş, kontrol noktasında durdurulan araçların sürücülerine ikramlarda bulunurken, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. 

Aktaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 günlük bayram tatili boyunca trafik kazalarını en aza indirebilmek için büyük bir seferberlik ilan ettiklerini söyledi.

Kaza oranını en aza indirebilmeyi, can ve mal kaybına engel olmayı amaçladıklarını vurgulayan Aktaş, ''Tatil boyunca günlük ortalama 7 bin 700 noktada 13 bin 500 personelin görev yapacağı bir tedbir uygulaması başlattık. Bu 7 gün süresi için toplam 64 bin ekip ve yaklaşık 100 bin personelle arkadaşlarımız sahada oldular, olacaklar.'' dedi.

İstatistiklere göre geçmiş yıllarla kıyaslandığında çok daha iyi sonuçlar elde ettiklerinin altını çizen Aktaş, şöyle devam etti:

''Tabii amacımız, hedefimiz, bu en mutlu günümüze acı karışmasın, üzülmeyelim. Hem kendimizi hem ailemizi hem de çevremizi sıkıntıya sokmayalım. Sağ salim güvenle gitmek istediğimiz yerlere ulaşalım. Bu kontrol noktalarında, denetim noktalarında arkadaşlarımız yüz yüze iletişime geçerek, hem trafik bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar ortaya koyuyorlar hem de rutin denetimlerini yapıyorlar'' 

Trafik uygulamasına, Bingöl Valisi Kadir Ekinci ile Emniyet Müdürü Metin Akay da katıldı. 

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