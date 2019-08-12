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İmamoğlu'ndan Erdoğan sözleri: Ben de en az o kadar semboliğim

İmamoğlu'ndan Erdoğan sözleri: Ben de en az o kadar semboliğim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı 1994’te büyükşehir belediye başkanı olduğunda ne kadar sembolikse ben de en az o kadar semboliğim"

Ekrem İmamoğlu, kendisinin göreve gelmesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 mahalli seçimlerinde İBB Başkanı seçilmesiyle benzer bir ‘sembolik anlam’ taşıdığını söyledi.

140 Journos’un İBB Başkanı seçilmesiyle ilgili hazırladığı “kesinlikle bir şeyler oldu” belgeselinde konuşan İmamoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı 1994’te büyükşehir belediye başkanı olduğunda ne kadar sembolikse ben de en az o kadar semboliğim” dedi.

"Ulusal bir platforma oturmak anlamına geliyor"

Belgeselde, İBB Başkanı olmanın ‘ulusal bir platforma oturmak anlamına geldiğini’ kaydeden İmamoğlu, “Çünkü İstanbul’un 16 milyon nüfusu var, bunun Türkiye’deki etki alanına baktığınızda aslında sizi Türkiye’nin takip ettiği durumdasınız” diye konuştu.

"Çok uzman insana soracağız"

İmamoğlu şöyle devam etti: Yapacağım her iş ve eylemin, her uygulamanın kötü ise Türkiye’de negatif sonuçları, iyi ise çok pozitif sonuçları olacağını bilen bir yöneticiyim. Çok düşüneceğiz, çok iyi, çok uzman insana soracağız ve doğru kararlar alıp, doğru işler yapacağız.

"Şeffaflık müthiş çözüm oluşturacak"

Şeffaflığın önümüzdeki süreçte tüm konularda, tüm konuların sorunlarıyla ilgili müthiş çözüm oluşturacağını görüyorum. Kimse bu millete rağmen hareket edemez, kimse milletin lehine olmayan bir eylemde bulunamaz. Şeffaflık, yapılmak istenen iyi niyetli olmayan davranışlara dair bir çözümdür.

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