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2019 YDS/2 sınavı ne zaman yapılacak ÖSYM sınav takvimi

2019 YDS/2 sınavı ne zaman yapılacak ÖSYM sınav takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) için başvuru süreci tamamlandı. Gözler şimdi on binlerce adayın katılım sağlayacağı sınavın tarihinde. Peki, 2019 YDS/2 sınavı ne zaman yapılacak?

Bu yıl ikinci kez düzenlenecek YDS sınavı için artık kısa bir süre kaldı. Yabancı dil tazminatı almak isteyen memurlar ve yüksek lisans yapmak isteyen vatandaşların katılım sağladığı sınavın tarihi merak konusu oldu. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...

ÖSYM'nin iş takvimine göre Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 8 Eylül Pazar günü saat 10:15'te uygulanacak. Sınavın sonuçları ise 1 Ekim 2019'da adayların erişimine açılacak.

KİMLER YDS'YE KATILIYOR?

Sınava; kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dâhil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personel katılabilir. Ayrıca yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden YDS puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da bu sınava katılabilir.

Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunduğundan, lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.

 

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