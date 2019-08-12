Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurbanı vekalet yoluyla Togo'da kesildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurbanını vekalet yoluyla Togo'da kesti. Erdoğan'a vekalet eden Diyanet gönüllüsü, "Kurbanları mazlumlara ulaştırıyoruz, yüzlerindeki tebessümü görmek heyecan verici" ifadelerini kullandı.

Türkiye Diyanet Vakfı, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla 149 ülkede yürüttüğü vekalet yoluyla kurban kesim çalışmaları kapsamında Batı Afrika ülkesi Togo'da 2 bin 100 büyükbaş olarak 14 bin 700 hisse kurban kesti.

Agoe bölgesinde kesilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş vasıtasıyla Türkiye Diyanet Vakfı'na vekalet vermiş olduğu hissenin de yer aldığı kurbanlar, vakıf gönüllü ve çalışanlarının kontrolünde kesildi.

Kapı kapı dolaşılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü ve oyuncu Reha Beyoğlu'nun vekaletleri okumasının ardından kesilen kurbanlar kapı kapı dolaşılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Vekaletle Kurban Programı kapsamında Togo'da ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunan Beyoğlu, şunları kaydetti:

Bizlere vekalet veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve tüm hayırseverlerimizin kurbanlarını İslami usullere göre büyük bir titizlikle kestik. Kesilen kurbanları mazlum ve mağdurların hamisi milletimizin yolunu gözleyen ailelere ulaştırıyoruz. Yardımı ulaştırdığımız her ailenin yüzündeki tebessüme şahitlik etmek bizi heyecanlandırıyor. Buradaki Müslümanlar, Türk halkına yapmış oldukları yardımlardan ve kendilerini unutmamış olmalarından dolayı teşekkürlerini, selamlarını iletiyor. Çok güzel anlara tanıklık ediyoruz. Cenab-ı Hak yapılan yardımları dergah-ı izzetinde kabul eylesin. Türkiye Diyanet Vakfına da bizleri böylesi güzel ve önemli bir çalışmanın içerisine dahil ettiği için teşekkür ediyorum.