Galatasaray açıkladı! İşte ameliyat olan Fehhouli'nin son durumu

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli'nin böbrek sancısı şikayeti nedeniyle endoskopik üreter taşı çıkarılması ameliyatı olduğu açıklandı.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da sağlık kontrolleri de sıklıkla yapılmaya devam ediyor. Böbrek sancısı nedeniyle rahatsızlanan Sofiane Feghouli, sezon öncesi ameliyat oldu.

Sarı-kırmızılı kulüp Cezayirli futbolcunun sağlık durumu hakkında şu açıklamayı yaptı;

"Floransa dönüşü uçakta renal kolik (böbrek sancısı) şikayeti olan oyuncumuz Sofiane Feghouli sponsor hastanemiz Liv Hospital Üroloji kliniğinde Prof. Dr. Orhan Tanrıverdi başkanlığında endoskopik üreter taşı çıkarılması ameliyatı geçirmiştir.

Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavisi devam etmektedir."