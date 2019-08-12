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Fatih Terim Fiorentina maçının ardından ameliyata alındı

Fatih Terim Fiorentina maçının ardından ameliyata alındı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı ekibin 4-1 mağlup olduğu Fiorentina maçı sonrası bel fıtığı ameliyatı oldu.

Kafileyle birlikte İstanbul'a dönen Terim, Galatasaray'a da sponspor olan hastanede bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirdi. Kulüpten yapılan açıklamada Terim'in durumunun iyi olduğu ve tedavisine devam edildiği belirtildi.

Galatasaray, resmi sitesinden şu duyuruyu yaptı:

İstanbul'a gelince ameliyat oldu

Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, bir süredir belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle takımımızın İstanbul'a varışıyla sponsor hastanemiz Liv Hospital Beyin Cerrahisi kliniğine getirilmiş ve Prof. Dr. Mustafa Kemal Hamamcıoğlu başkanlığında başarılı bir bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirmiştir.

Hocamızın durumu iyi olup tedavisi devam etmektedir.

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