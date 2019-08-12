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Aşure günü ne zaman 2019 Aşure günü kaç gün sürecek?

Aşure günü ne zaman 2019 Aşure günü kaç gün sürecek?

Muharrem ayı nedir, muharrem ayında hangi ibadetler yapılır, hangi dualar okunur ve Muharrem ayında hangi namaz kılınır soruları binlerce müslüman tarafından arandı. 10 gün tutulacak olan Muharrem orucu 31 Ağustos 2019 tarihinde başlayacak. Muharrem orucu 9 Eylül 2019'da aşure günü ile sona erecek.

Aşure Günü’nün hangi tarihte idrak edileceği birçok kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Mevlid Kandili’nden önce yılın son dini günü olacak olan Aşure Günü Muharrem ayının onuncu günü idrak edilecek. Bu tarih ise 2019 yılında 9 Eylül 2019 Pazartesi gününe denk geliyor.

AŞURE GÜNÜ NEDİR: Arapça kaynaklarda tam olarak "Aşura" şeklinde geçen bu kelimeyi, on sayısı ile ilgili olan "aşr" ve "aşir" veya develerin güdülmesiyle ilgili "ışr" kökünden türemiş bir kelime kabul edenler olduğu gibi, Arapça'da "faula" vezninin bulunmadığını ileri sürerek İbranice'den geldiğini söyleyenler de vardır. Fakat alimlerin çoğu bu görüşe katılmamakta, kelimenin Arapça asıllı olduğunu benimsemektedirler.

Aşûre günü adı verilen 10 Muharrem gününde meydana geldiği rivayet edilen diğer bazı önemli olayları da kısaca şöyle sıralamak mümkündür:

a. Rivayete göre, Hz. Nuh’un gemisi Tufandan kurtulup Cûdî dağına Aşûre günü oturmuştur. Bilindiği üzere, Hz.Nuh, Allah’ın emri üzerine kendine inananları yaptığı bir gemiye bindirmiş, tufan gerçekleşince, inanmayanlar suda boğularak helak olmuşlardı.

b. Hz. Ademin tövbesinin kabul edilmesi,

c.Hz. İbrahim’in Nemrut’un ateşinden kurtulması ve,

d.Hz. Yakub’un oğlu Yusuf’a kavuşması

e. Hz. Musa ve İsrail oğullarının Firavunun zulmünden kurtulmaları 10 Muharrem (Aşûre) günü gerçekleştiği rivayet edilen olaylar orasındadır.

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