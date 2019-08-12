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Türkiye internette vakit geçirmede dünya dördüncüsü

Türkiye internette vakit geçirmede dünya dördüncüsü

İnternette en fazla zaman harcayan ülkeler yapılan bir araştırma sonucu belirlendi. Türkiye, günde ortalama olarak 3 saat 5 dakikalık internet kullanım süresi ile listenin dördüncü sırasında yer aldı.

Global Web Index tarafından 46 ülkede 16-64 yaş arası 575 bin internet kullanıcısı ile yapılan anket sonucunda internette en fazla zaman geçiren ülkeler belirlendi. Buna göre küresel internet kullanıcıların sosyal medyaya günde 2 saat 23 dakika zaman harcadığı kaydedildi.

Çalışmada eğilimlerin ülkelere göre farklılık gösterdiği ve neredeyse yarısında sosyal medya kullanımının 2019 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre azaldığı ifade edildi. Günde 4 saatten fazla zamanı dijital dünyaya ayıran Filipinliler listenin birinci sırasında yer aldı. Onu 3 saat 36 dakika ile Nijerya ve 3 saat 10 dakika ile Meksika izledi. Listede Türkiye de yer aldı. Sosyal medyada ortalama olarak 3 saat 5 dakika zaman geçilen ülke listeye üst sıralardan girerek dördüncü oldu.

İnternette en az vakit geçiren ülke ise Japonya olarak belirlendi. Günde sadece 45 dakikasını sosyal medyada geçiren Japonları, Almanya ve Fransa izledi.

İşte internete en fazla zaman harcayan ülkeler

Filipinler – 4 saat 1 dakika

Nijerya – 3 saat 36 dakika

Meksika – 3 saat 10 dakika

Türkiye – 3 saat 5 dakika

Rusya – 2 saat 28 dakika

Hindistan – 2 saat 25 dakika

Çin – 2 saat 19 dakika

Amerika Birleşik Devletleri – 1 saat 57 dakika

Birleşik Krallık – 1 saat 49 dakika

İspanya – 1 saat 43 dakika

Fransa – 1 saat 28 dakika

Almanya- 1 saat 15 dakika

Japonya – 45 dakika

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