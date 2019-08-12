Terör örgütün hain planı! Türkiye Suriye'ye operasyon düzenlerse...

Türkiye'nin Suriye'ye yeni bir operasyon düzenlemesi an meselesi...Terör örgütü bir kez daha acımasız yüzünü gösterdi ve 15 yaşın altındaki çocukları silahlı eğitime aldı. TSK’nın Fırat’ın doğusuna harekatta bulunması halinde, çocuk militanlar öne sürülecek.

Terör örgütü, bu yolla TSK aleyhine kamuoyu oluşturmayı ve Türkiye’yi uluslararası alanda zor düşürmeyi amaçlıyor. Suriye'nin kuzeyinde ABD ve Türkiye tarafından oluşturulması planlanan ‘Güvenli Bölge' tartışmaları devam ederken, Güvenli Bölge'nin altında yaklaşık 35 bin PKK'lı varlığını devam ettiriyor.

Türkçe Konuşan Uluslararası Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Güngör Yavuzaslan “Güvenli Bölge'nin Fırat'ın doğusunda kurulması halinde ABD ve Türk askeri ortak devriyeye çıkacak. Eğer yerleşim yerlerinde kontrol sağlanamazsa Suriyelilerin geri dönüşü sağlanamaz. Plan ile yerleşim yerleri PKK'nın elinde kalacak” dedi.

PKK varken, dönemez

Türkiye'nin, Fırat doğusunda terör yapısını sonlandıracak uygulamalar için ABD'yi zorlaması gerektiğini anlatan Yavuzaslan, SÖZCÜ'ye şunları söyledi: “Süleyman Şah Türbesi'nin eski alanı halen PKK'nın elinde ve güvenli bölge planı içinde yer almasını ABD engellemek istiyor. Münbiç konusunda halen bir netlik yok.” Örgütün Fırat'ın doğusunda yaşları 13-15 arası çocukları “Zorunlu Eğitim” adı altında zorla kamplarda tuttuğu biliniyor. Bölgedeki gelişmeleri izleyen Güngör Yavuzaslan, bu planının perde arkasını şöyle açıkladı:

TSK'nın Fırat'ın doğusuna harekatta bulunması halinde çocuklar öne sürülecek

“Örgüt çocukları ailelerinden koparıp zorla terörist faaliyetler için kullanıyor. TSK'nın Fırat'ın doğusuna harekatta bulunması halinde çocuklar öne sürülecek. Cezaevlerinde bulunan IŞİD'li teröristleri, terör kamplarına alarak bünyesine katmaya başladı. IŞİD, Suriye'de Fırat Nehri'nin güneybatısında, Suriye rejimi yönetiminin tam kontrol edemediği çöl bölgede konuşlanmış durumda. IŞİD'li ailelerin tutulduğu Hol kampındaki çocuklar da PKK tarafından terör kamplarına alınıyor.” TSK'nın muhtemel harekatı karşısında, terör örgütü, bu yolla TSK aleyhine kamuoyu oluşmasını sağlamayı, uluslararası alanda zor duruma düşmesini de planlıyor.

Okulları mühimmat deposu yaptılar

Birleşmiş Milletler verileriyle de desteklenen rakamlara göre Suriye'de terör örgütü YPG/PKK rejimden kalan 14 okulu halen mühimmat deposu olarak kullanıyor.Suriye savaşında en fazla çocuk militan terör örgütü YPG/PKK bünyesinde. Suriye'de tespit edilebilen 806 çocuk militandan 313'ü örgüt bünyesinde yer alıyor. Terör örgütü YPG/PKK bünyesindeki çocuk militanların yüzde 40'ını kız çocukları oluştururken, bunlardan 20'sinin 15 yaşının altında olduğu, 119 kız çoğunun ise çatışmalarda yer aldığı biliniyor.