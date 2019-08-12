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Galatasaray hazırlık maçında Fiorentina'ya yenildi

Anadolu Ajansı
Galatasaray hazırlık maçında Fiorentina'ya yenildi

Galatasaray, sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'nın Fiorentina takımıyla yaptığı özel maçı 4-1 kaybetti.

Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'nda oynanan mücadeleye sarı kırmızılılar, Fernando Muslera, Martin Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Michael Seri, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Jimmy Durmaz, Mbaye Diagne 11'iyle çıktı.

Galatasaray'da ikinci yarıda ise Ryan Babel, Emre Mor, Yunus Akgün, Mariano, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Konstantinos Mitroglou, Ahmet Çalık ve Atalay Babacan oyuna dahil oldu.

Fiorentina, maçın 42. dakikasında kazandığı penaltıyı Kevin-Prince Boateng'le gole çevirdi ve 1-0 öne geçti. İtalyan temsilcisi, 45+3. dakikada Riccardo Sottil'in golüyle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Galatasaray, yeni transferi Emre Mor'un 51. dakikadaki golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1.

Sarı-kırmızılılar, 61. dakikada Marco Benassi ve 83. dakikada Giovanni Simeone'nin attığı gollere engel olamayınca sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

Öte yandan, müsabaka öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e eski takımı Fiorentina'nın taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Fiorentina Kulübü yetkilileri de deneyimli teknik adama forma ve plaket hediye etti.

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