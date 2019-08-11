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Aydın'da sahibine saldıran köpeği polis vurarak etkisiz hale getirdi

Demirören Haber Ajansı
Aydın'da sahibine saldıran köpeği polis vurarak etkisiz hale getirdi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, boya işleri işleri yapan Halil Cici (50), 'Hektor' isimli Pitbull cinsi köpeğinin saldırısına uğradı. Sahibinin iki kolundan da ısırdığı 'Hektor' polis ekiplerince vurularak öldürülürken, ağır yaralanan Cici, hastanede tedaviye alındı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen olayda; evli ve iki çocuk babası Halil Cici, oturduğu 3 katlı apartmanın bahçesinde beslediği köpeğine mama vermek için Pitbull cinsi 'Hektor' isimli köpeğinin yanına gitti. Hektor bir anda sahibi Halil Cici'ye saldırdı. Köpeğin iki kolunu ısırdığı Cici kanlar içinde yere yığılırken, durumu gören Üzeyir A. komşusunun yardımı etmeye çalıştı ancak Hektor ona da saldırdı. Hektor'dan kaçan Üzeyir A. durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polislerden biri, sahibini kollarından defalarca kez ısıran köpeği, tabancayla vurup, etkisiz hale getirdi.

Soruşturma başlatıldı

Köpek olay yerinde ölürken, kanlar içindeki Halil Cici, sağlık görevlilerince Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Cici, Aydın Atatük Devlet Hastanesine sevk edildi. Kollarındaki birinci derece yaralanma ve aşırı kan kaybı nedeniyle Cici'nin bir süre hastanede tedavisine devam edileceği bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

"Köpeğim beni öldürecekti"

Köpeğinin saldırısına uğrayan Halil Cici, "Polisler köpeğimi durdurmayı başaramayınca, mecburen vurmak zorunda kaldılar. Aksi takdirde köpeğim beni öldürecekti. Kollarımla başımı korudum. Bu nedenle köpeğim sadece kollarımı ısırabildi" dedi.

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