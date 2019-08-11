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Werder Bremen Türk futbolcu Ömer Toprak'ı renklerine bağladı

Werder Bremen Türk futbolcu Ömer Toprak'ı renklerine bağladı

Almanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Werder Bremen, Borussia Dortmund'da forma giyen ünlü futbolcu Ömer Toprak'ı 1 yıllığına kiraladı.

Werder Bremen Teknik Direktörü Florian Kohlfeldt, yıllardan beri yüksek seviyede oynayan Ömer'in, hızlı bir savunma oyuncusu olduğunu ve son olarak Borussia Dortmund'un Bayern Münih'e karşı Almanya Süper Kupası'nı kazandığı maçta iyi bir performans gösterdiğini söyledi.

Kalitesini kanıtladı

Yeşil-beyazlı ekibin üst yöneticisi Frank Baumann da Ömer’in ulusal ve uluslararası alanda kalitesini kanıtladığını, tecrübesini Werder Bremen takımına aktaracağını kaydetti.

Daha önce Freiburg, Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga'da 227 maça çıkan Ömer, Türk Milli Takımı'nda da 27 kez oynadı ve 2 gol kaydetti.

12 milyon Euro bonservis bedeliyle

Ömer, 2017'de 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayer Leverkusen'den Borussia Dortmund'a transfer edilmişti.

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