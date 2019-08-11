Mansur Yavaş kararını verdi: Baktım istifa etmiyorlar markete dönüştüreceğim

Halk Ekmek yöneticilerinin istifa etmemekte direnmeleri sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Halk Ekmek’tekiler baktım istifa etmiyorlar, ben de orayı Halk Market’e dönüştürme kararı aldım" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Halk Ekmek’in yöneticileri yeni başkan Mansur Yavaş’ın çağrılarına rağmen istifa etmedi. Bunun üzerine Yavaş, iştiraki ‘Halk Market’e dönüştürme kararı aldı.

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Başkan Yavaş kararını verdi: Ankara’ya da “Halk Market” başlıklı köşesinde Yavaş’ın “Halk Market” kuracağını açıkladı.

"Yönetim ayrılmama direncini sürdürüyor"

Sarıkaya, Yavaş’ın ‘yeni yapılanma’ modelini şöyle aktardı:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile makamında sohbet ederken konuyu Halk Ekmek’e getirdi; yönetiminin ayrılmama direncini sürdürdüğünü belirtti.

"Orayı Halk Market’e dönüştürme kararı aldım"

Buna karşı geliştirdiği yeni yapılanma modelini de şöyle anlattı:

Halk Ekmek’tekiler baktım istifa etmiyorlar, ben de orayı Halk Market’e dönüştürme kararı aldım. Organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, konunun uzmanlarıyla konuştum. Ankara ekonomisini ayağa kaldırmak için bir anlamda kooperatifçiliği geliştireceğiz. Halk Ekmek büfelerini, kırsal kesimle işbirliği halinde, onların ürünlerinin satıldığı Halk Market zinciri yapabiliriz” dedi.

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