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Davutoğlu ile aynı karede olan eski CHP'li vekil: Tabiri caizse ifşa oldum

Davutoğlu ile aynı karede olan eski CHP'li vekil: Tabiri caizse ifşa oldum

Yeni parti kurmaya hazırlanan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile aynı fotoğrafta görünen CHP'li eski Vekil İhsan Özkes, "Tabiri caizse ifşa oldum. İfşa olmamızı dün uygun buldular" diye konuştu.

AK Parti 26. Dönem İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı'nın eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya Taşkent' te düzenlediği mevlit programına katılan CHP'li eski milletvekili, emekli müftü İhsan Özkes, o fotoğraf karesiyle ilgili Türkiye Gündemi'nden Hülya Karabağ'lıya konuştu.

"Son seçilmiş başbakanımızla bir iki görüşmemiz oldu"

CHP'den istifa ettikten geçen 4 yıllık süreçte hiçbir siyasi parti ile irtibatı olmadığını, üyelik ve gönüllülük gibi işlerde de yer almadığını söyleyen Özkes, "Son seçilmiş başbakanımızla bir iki görüşmemiz oldu, kendi davetleri üzerine oldu. Dün de birlikte olduk" dedi.

"Tabiri caizse daha dün ifşa oldum"

Konya programına da gönderme yapan Özkes, "Tabiri caizse daha dün ifşa oldum. İfşa olmamızı dün uygun buldular. Zat-ı alilerine eşlik ettim, olursa bundan sonraki süreçte de birlikte olacağız inşallah. CHP'den ayrıldıktan sonra hiçbir siyasi partiyle irtibatım olmadı. 21 Temmuz 2015 tarihinde CHP'de ayrıldım. O günden bugüne kadar da hiçbir siyasi parti ile irtibatım olmadı, herhangi bir partinin üyesi, mensubu, gönüllüsü de olmadım. Ancak, geldiğimiz bu günlerde çok şey değişti artılar olmadı eksiler her geçen gün çoğalıyor." dedi.

"Davutoğlu da çok farklı biri"

Özkes, açıklamalarına şöyle devam etti:

4 yıl boyunca, okudum, düşündüm, notlarımı aldım, izledim siyasete girmek için bir ihtirasım yok. Bugüne kadar teklifler oldu farklı yerlerden. Ben de az çok iyi kötü bir siyaset yaptım yeniden siyasete girersem sevinmem, girmezsem üzülmem demişimdir. Sayın Davutoğlu'nu tanıdıkça daha farklı bir insan olduğunu görüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu ile 6 sene birlikte çalıştım. İnsanlığına hayranım, fevkalade bir insan çok farklı bir insan, erdemli bir kişi. Ama Davutoğlu ile görüştükten sonra dedim ki bu da çok farklı, tevazu, birikimi, dünyaya bakışı, insanlara bakışı farklı. Siyasette Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu olsun gerçekten de dolu insanlar.

"AK Parti'ye alternatif olabilir mi sorusuna?"

İhsan Özkes "AK Parti'ye alternatif olabilir mi sorusuna?" sorusuna "Ahmet Davutoğlu halen üyesi olduğu AK Parti. Dolayısıyla o parti ile ilgili yorum yapmam doğru olmaz." diyerek yanıt verdi.

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