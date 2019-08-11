Anketler Babacan ve Davutoğlu’nu şişirdi işte kulslerde konuşulan oy oranları

MHP’den ayrılarak İyi Parti’yi kuran Meral Akşener’e yüzde 30 oy biçen kamuoyu anketleri şimdi de yeni parti kurması beklenen Babacan’ın yüzde 8, Davutoğlu’nun ise yüzde 3 oy alacağını ileri sürdü.

Yeni parti kuracağı bir süredir gündemde olan Ali Babacanve Ahmet Davutoğlu’ndan bu hafta da açıklamalar geldi. Babacan, "Çalışmaları arkadaşlarla başlattık"derken, Davutoğlu da "Çalışmaya başladık. Belli bir noktaya geldi" dedi.

Her iki parti kuruluşu için de sonbahar ayları işaret edilirken ilk kamuoyu anketleri de gelmeye başladı. Meclis kulislerinde konuşulan bir ankete göre bugün seçim olsa AK Parti yüzde 39, MHP 9.9, CHP yüzde 27, HDP yüzde 11, İYİ Parti yüzde 10.1 görünüyor.

Babacan’ın yüzde 8, Davutoğlu’nun yüzde 3 civarında oy alacağı ileri sürülüyor

Olası iki partinin kurulması durumunda ise Babacan’ın yüzde 8, Davutoğlu’nun yüzde 3 civarında oy alacağı ileri sürülüyor. İddiaya göre yeni oluşumlara en çok oy 4-5 puanla AK Parti’den geliyor. İYİ Parti, CHP ve MHP’de de 1.5-2 puanlık düşüş yaşanıyor.

Akşener’e yüzde 30 dediler ama...

MHP’den ayrılarak yeni parti kuran Meral Akşener’in de ilk kamuoyu yoklamalarına bakılarak seçimlerde yüzde 30 civarında oy alacağı ileri sürülmüştü. Ancak seçimlerde başarısız bir tablo çizen Akşener’in İP’i barajı geçip meclise girebilmek için çareyi CHP ve HDP ile ittifak kurmakta buldu.