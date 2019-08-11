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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten bayramda trafik uyarısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten bayramda trafik uyarısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bayramda yola çıkacak vatandaşlara trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Merkez Seyhan ilçesi Sabancı Merkez Cami’de bayram namazını kılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’e, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş eşlik etti. Namaz sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çelik, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nın mübarek olmasını dilediğini söyledi.

Trafik kurallarına uyalım çağrısı yaptı

Her bayram trafik kazaları sonucu acı haberlerle toplum olarak üzüntü yaşandığını söyleyen Ömer Çelik, "İnşallah huzur içerisinde bayram geçireceğiz. Allah bütün dünyadaki mazlumlara, mahrumlara bu bayram vesilesiyle hayır gelmesini nasip etsin. Tabi her bayramda üzülüyoruz. Umarım bu bayramda trafikle ilgili kötü bir haber almayız. Trafik polislerinin, jandarma trafikçilerinin işaretlerine tam olarak uyalım. Yollardaki vatandaşlarımız tam olarak riayet ederlerse inşallah herhangi bir sıkıntı çıkmaz. Yolda, nöbette, evlerinde olan bütün vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyoruz. Herkes için hayırlar getirmesini diliyoruz. Adana’mız için de mübarek olsun” diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra camiden ayrıldı.

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