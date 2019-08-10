Mbaye Diagne'den olay paylaşım

Radamel Falcao'nun Galatasaray'a adım adım yaklaşmasıyla Mbaye Diagne'nin durumu kafalarda soru işareti yaratmaya devam ediyor.

Sarı-kırmızılılardan ayrılmama konusunda direten Senegalli yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla rekabete hazır olduğunun sinyalini verdi.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 30 gol birden atarak lig tarihinin bir sezonda en çok gol kaydeden yabancısı olma rekorunu eline geçiren Diagne'nin Orta Doğu kulüplerinden birine gitmesi bekleniyordu.

Diagne'nin gitmesi beklenirken adeta dalga geçer gibi bu paylaşımı yapması taraftarları da kızdırdı