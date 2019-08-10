Bayram TRT Çocukla bir başka güzel

Milyonlarca çocuğun ilk tercihi olan TRT Çocuk, birbirinden güzel sürprizlerle çocukların bayram coşkusunu ikiye katlayacak.

TRT Çocuk, sevilen çizgi filmleri “Elif ve Arkadaşları”, “Ege ile Gaga” ve “Doru”nun heyecanla beklenen yeni bölümlerini, sinemalarda birçok rekora imza atan “Rafadan Tayfa Dehliz Macerası”nı ve geçtiğimiz ay büyük yankı uyandıran “Ulu Çınarın Kuşları” kısa filmini Kurban Bayramı’nda çocuklarla buluşturacak.

Türkiye’nin En Çok İzlenen Çocuk Kanalında Bayram Neşesi

TRT Çocuk, bayrama özel hazırlanan yayın akışı ile çocukların bayram coşkusunu daha da artıracak. Bayramın ilk günü, anaokulundaki çocukların birbirinden sevimli maceralarını anlatan Elif ve Arkadaşları, yediden yetmişe sevilen çizgi karakterlerden Doru’nun vefa ve yardımlaşmayı anlatan maceraları ve ipuçlarının peşinden koşan doğa dedektifleri Ege ile Gaga’nın heyecanla beklenen yeni bölümleri TRT Çocuk ekranında olacak

Sinema Severler İçin “Rafadan Tayfa Dehliz Macerası” TRT Çocuk’ta

Kamil, Hayri, Akın ve Mert'in mahallelerini kurtarmak için atıldıkları macerayı beyaz perdeye taşıyan ve sinemalarda birçok rekora imza atan “Rafadan Tayfa Dehliz Macerası” Kurban Bayramı’nın birinci günü saat 20:00’de minik sinemaseverler için ekranda olacak.

Ulu Çınarın Kuşları: Birlik ve Beraberliğin Cesur Kanatları

İlk defa 15 Temmuz’da yayınlanan ve büyük beğeni toplayan, dayanışmanın, kardeşliğin, fedakârlığın, birlik ve beraberliğin anlatıldığı “Ulu Çınarın Kuşları” isimli animasyon filmi de bayramın ikinci günü saat 20.00’de çocuklarla buluşacak