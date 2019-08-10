HABER /  YEREL
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

Düzce'de otomobilde bırakılan köpek havasızlıktan öldü

Demirören Haber Ajansı
Düzce'de otomobilde bırakılan köpek havasızlıktan öldü

DÜZCE 'de otomobil içerisinde bırakılan köpek havasızlıktan yaşamını yitirdi. Köpeğin sahiplerinin alışverişe gittiği için köpeği araç içinde bıraktıkları öğrenildi.

Olay, öğle saatlerinde merkez Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. İ.Ş., Terrier cinsi ‘Şakir’ isimli köpeğini otomobilinde bırakarak ailesiyle birlikte alışverişe gitti. Bir süre sonra otomobilden gelen havlama sesini duyanlar, köpeğin sıcaktan bunalarak çabaladığını gördü.

Otomobilin camlarını açmaya çalışarak köpeği kurtarmak için çaba sarf eden vatandaşlar başarılı olamadı. Bir süre sonra aracının yanına gelen İ.Ş., köpeğinin hareketsiz yattığını gördü. Köpeği dışarı çıkarıp, kalp masajı yaparak kurtarmak isteyen İ.Ş., başarılı olamayınca hayvanı aracına koyarak gitti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakanlık açıkladı! Noterlerde yeni dönem başlıyor
Bakanlık açıkladı! Noterlerde yeni dönem başlıyor
Mbaye Diagne'den olay paylaşım
Mbaye Diagne'den olay paylaşım
İran'dan İsrail'e çok sert uyarı: Tel Aviv'den dumanlar yükselir
İran'dan İsrail'e çok sert uyarı: Tel Aviv'den dumanlar yükselir
Abdurrahim Albayrak ve Falcao'nun fotoğrafı Galatasaraylıları heyecanlandırdı
Abdurrahim Albayrak ve Falcao'nun fotoğrafı Galatasaraylıları heyecanlandırdı
PKK'lılardan akılalmaz yöntem! Emoji şifreli haberleşme tablosu yapmışlar
PKK'lılardan akılalmaz yöntem! Emoji şifreli haberleşme tablosu yapmışlar
Mansur Yavaş Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu
Mansur Yavaş Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu
ÖNCEKİ HABERLER
Teşrik tekbiri nedir, kaç gün sürüyor, duası var mı?
Teşrik tekbiri nedir, kaç gün sürüyor, duası var mı?
Teşrik tekbîri nedir, teşrik tekbirleri nasıl getirilir
Teşrik tekbîri nedir, teşrik tekbirleri nasıl getirilir
Muğla bayram namazı saati! Diyanet Kütahya Kurban bayramı namaz vakti
Muğla bayram namazı saati! Diyanet Kütahya Kurban bayramı namaz vakti
Aydın kurban bayramı namazı saat kaçta Diyanet namaz vakitleri
Aydın kurban bayramı namazı saat kaçta Diyanet namaz vakitleri
İzmir kurban bayramı namazı saati kaç Diyanet namaz saatleri
İzmir kurban bayramı namazı saati kaç Diyanet namaz saatleri
Yalova bayram namazı saati! Diyanet Yalova Kurban bayramı namaz vakti
Yalova bayram namazı saati! Diyanet Yalova Kurban bayramı namaz vakti
Yorumlar