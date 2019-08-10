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Teşrik tekbîri nedir, teşrik tekbirleri nasıl getirilir

Teşrik tekbîri nedir, teşrik tekbirleri nasıl getirilir

Teşrik tekbiri nedir, ne zaman getirilir ve nasıl getirilir?İşte Kurban Bayramının vaciplerinden olan teşrik tekbirleri hakkında detaylı bilgi..

Teşrik tekbiri nedir, teşrik tekbiri ne zaman getirilir ve teşrik tekbiri nasıl getirilir? İşte Kurban Bayramının vaciplerinden olan teşrik tekbirleri hakkında detaylı bilgi...

Kurban Bayramında tıpkı kurban vazifesi gibi Teşrik tekbiri getirmek de vaciptir ancak bir çok kişi bunu bilmez.

TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN GETİRİLİR, NE ZAMAN BİTER

Kurban Bayramının arefesi günü, sabah namazından, dördüncü günü ikindi namazına kadar, hacıların ve hacca gitmeyenlerin, erkek, kadın herkesin, cemâat ile kılsın, yalnız kılsın, farz namazından sonra selâm verir vermez, bir kere “Teşrîk tekbîr”ini okuması gerekir.

KURBAN KESİM SIRASINDA DA OKUNUR

Teşrik tekbirleri Kurbanın kesimi sırasında da, özellikle kurbanı kesecek kişi tarafından yüksek sesle okunur ve çevresindeki insanlar da ona eşlik eder. Böylece kulu Allah'a yaklaştıracak olan dinimizin vaciplerinden kurban ibadeti yerine getirilirken Allah'ın ismi de en güzel şekilde anılmış olur.

TEŞRİK TEKBİRİNİN HÜKMÜ NEDİR?

Bir çok insan Kurban kesmenin dinimizde vacip olduğunu bilir ancak Teşrik tekbirini bilmez yada unutur. Teşrik tekbirleri de tıpkı kurban ibadeti gibi dimizde vaciptir.

VACİP NEDİR?

Vacip, farz kadar kesin olmamakla birlikte kuvvetli bir kanıt ile yapılması emredilen şey anlamına gelmektedir.

VACİPLERE ÖRNEK İBADETLER

Bayram namazı kılmak, fıtır sadakası vermek ve kurban kesmek gibi....

işte Teşrik tekbîri:

“ALLAHÜ EKBER, ALLAHÜ EKBER. LÂ İLÂHE İLLALLAHÜ VALLAHÜ EKBER. ALLAHÜ EKBER VE LİLLÂHİLHAMD”.

TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ANLAMA GELİR, İŞTE TEŞRİK TEKBİRLERİNİN ANLAMI

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