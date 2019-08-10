Fenerbahçe'nin transfer etmek için İstanbul'a getirdiği Zanka transferinde yeni gelişme yaşandı. Oyuncunun kulübü Huddersfield'dan transferin bitirilmesi için gerekli belgeler Fenerbahçe'ye geldi.

Fenerbahçe'nin stoper arayışları sonucunda kulübü ve oyuncuyla anlaşarak İstanbul'a getirdiği Danimarkalı stoperin transferi konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

Asistanaliz.com'da Ahmet Ercanlar'ın geçtiği bilgiye göre; Oyuncunun kulübü Huddersfield'dan transferi bitirmek için gerekli olan belgeler Fenerbahçe Kulübü'ne ulaştı.

Bu transferin çok kısa bir süre içinde açıklanması bekleniyorZanka, geçtiğimiz sezon Huddersfield formasıyla 25 maça çıkarken 3 gol atıp, 1 asist yaptı.