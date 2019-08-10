Bursa bayram namazı saati! Diyanet Bursa Kurban bayramı namaz vakti

BURSA bayram namazı saati belli oldu, Diyanet İşleri Başkanlığı Kurban Bayramı namaz vaktini diğer illerle birlikte resmi sitesinden ilan etti.

Kurban Bayramı namazı güneş doğduktan yaklaşık 45 dakika sonra kılınıyor. 2 rekat olarak kılınan Kurban Bayramı namazı farz değil vaciptir. Bayram namazının kılınmasını takiben kurbanlık kesimine başlanabiliyor. 4 gün süren kurban bayramı için Diyanet İşleri Başkanlığı Bursa için bayram namazı saatlerini belirleyip resmi sitesinden duyurdu.

Bursa Kurban Bayramı saati : 06.48

Cemaatle birlikte kılınan bayram namazında ezan okunmaz ve ikamet getirilmez. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur. Bayram namazına niyet ederken 'Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama' denilir. Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci ve ikinci rekatlarından fazladan toplamda altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir.

Bayram namazı kılınışı: -İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar. Hem imam, hem de cemaat içinden "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler.

İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir kısaca durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır. Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

İkinci rekatın kılınışı : -İmam içinden Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden (birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır, sonra da secdeler yapılarak oturulur. Oturuşta İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler.