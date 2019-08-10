HABER /  DÜNYA
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

Milyarder işadamı Jeffrey Epstein cezaevinde intihar etti

Milyarder işadamı Jeffrey Epstein cezaevinde intihar etti

ABD'li milyarder işadamı Jeffrey Epstein, hücresinde ölü olarak bulundu. Epstein, seks amaçlı insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklu bulunuyordu.

Manhattan’daki Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde Eppstein’in intihar ettiği belirtildi.

Çocuklara yönelik cinsel istismar suçlaması

Eppstein, çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanıyordu. Epstein’ın malikanesinde 6 Temmuz’da yapılan aramada nakit para yığını, düzinelerce elmas ve sanık için düzenlenmiş sahte pasaport ile yüzlerce kadının cinsel içerikli fotoğraflarının ele geçirildiği belirtilmişti.

Başsavcı Yardımcısı Alex Rossmiller de davanın Epstein’ın aleyhine her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek, küçük yaşta cinsel tacize uğrayan diğer kadınların da yetkililerle temasa geçmeye başladığını açıklamıştı.

18 yaş altı kızlara cinsel istismar

Fransa’nın başkenti Paris’ten özel uçağıyla dönerken New Jersey’deki Teterboro Havaalanı’nda gözaltına alınan 66 yaşındaki Eipstein’ın, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaşın altındaki onlarca genç kıza cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanacağı belirtilmişti. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kurban Bayramı'nda 'eyyam-ı bahur' sıcakları vuracak!
Foto Galeri Kurban Bayramı'nda 'eyyam-ı bahur' sıcakları vuracak! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İran'dan İsrail'e çok sert uyarı: Tel Aviv'den dumanlar yükselir
İran'dan İsrail'e çok sert uyarı: Tel Aviv'den dumanlar yükselir
Abdurrahim Albayrak ve Falcao'nun fotoğrafı Galatasaraylıları heyecanlandırdı
Abdurrahim Albayrak ve Falcao'nun fotoğrafı Galatasaraylıları heyecanlandırdı
PKK'lılardan akılalmaz yöntem! Emoji şifreli haberleşme tablosu yapmışlar
PKK'lılardan akılalmaz yöntem! Emoji şifreli haberleşme tablosu yapmışlar
Mansur Yavaş Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu
Mansur Yavaş Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu
Hulusi Akar'dan sert mesaj: Komşularımız akıllarını başlarına alsın
Hulusi Akar'dan sert mesaj: Komşularımız akıllarını başlarına alsın
Faytoncular ve akülü araç sahipleri kavga etti! CHP ilçe başkanı yardımcısı ağır yaralandı
Faytoncular ve akülü araç sahipleri kavga etti! CHP ilçe başkanı yardımcısı ağır yaralandı
ÖNCEKİ HABERLER
Afyon kurban bayramı namazı saati kaç Diyanet namaz saatleri
Afyon kurban bayramı namazı saati kaç Diyanet namaz saatleri
Kütahya bayram namazı saati! Diyanet Kütahya Kurban bayramı namaz vakti
Kütahya bayram namazı saati! Diyanet Kütahya Kurban bayramı namaz vakti
Çanakkale bayram namazı saati Diyanet bayram namazı saat kaçta?
Çanakkale bayram namazı saati Diyanet bayram namazı saat kaçta?
Balıkesir bayram namazı saat kaçta Diyanet kurban bayramı namaz saatleri
Balıkesir bayram namazı saat kaçta Diyanet kurban bayramı namaz saatleri
Ukrayna ve Türkiye ortak silah şirketi kurdu
Ukrayna ve Türkiye ortak silah şirketi kurdu
Sakarya bayram namazı saati kaçta Diyanet Sakarya bayram namazı
Sakarya bayram namazı saati kaçta Diyanet Sakarya bayram namazı
Yorumlar