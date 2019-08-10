Milyarder işadamı Jeffrey Epstein cezaevinde intihar etti

ABD'li milyarder işadamı Jeffrey Epstein, hücresinde ölü olarak bulundu. Epstein, seks amaçlı insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklu bulunuyordu.

Manhattan’daki Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde Eppstein’in intihar ettiği belirtildi.

Çocuklara yönelik cinsel istismar suçlaması

Eppstein, çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanıyordu. Epstein’ın malikanesinde 6 Temmuz’da yapılan aramada nakit para yığını, düzinelerce elmas ve sanık için düzenlenmiş sahte pasaport ile yüzlerce kadının cinsel içerikli fotoğraflarının ele geçirildiği belirtilmişti.

Başsavcı Yardımcısı Alex Rossmiller de davanın Epstein’ın aleyhine her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek, küçük yaşta cinsel tacize uğrayan diğer kadınların da yetkililerle temasa geçmeye başladığını açıklamıştı.