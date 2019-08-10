Kurban Bayramı'nda 'eyyam-ı bahur' sıcakları vuracak!
Kurban Bayramı'nda 'eyyam-ı bahur' sıcakları etkili olacak. Uzun süren eyyam-ı bahur sebebiyle birçok tehlike de bizleri bekliyor.
İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Eyyam-ı bahur sıcaklarının etkileri Kurban Bayramı süresinde tüm yurtta devam edecek. Sıcaklara karşı önlem alınması gerekir" dedi.
Eyyam-ı bahur sıcaklarının etkileri
Toros, yaptığı açıklamada, eyyam-ı bahur sıcaklarının etkilerinin Kurban Bayramı süresinde tüm yurtta devam edeceğini söyledi. Sıcaklara karşı önlem alınması gerektiğine dikkati çeken Toros, şunları kaydetti: Kuzey Afrika ve Arap yarımadasında çöl bölgeleri aşırı ısındı ve oralardaki sıcak hava ülkemize kadar geliyor.
Birçok tehlike de bizleri bekliyor
Ülkemizdeki meteorolojik durum sebebiyle de güneş ışınımı fazla geliyor. Uzun süren eyyam-ı bahur sebebiyle birçok tehlike de bizleri bekliyor. Yaşlılar, çocuklar, hamileler ve hasta olanların olumsuz etkilenme riski yüksek. Aynı olumsuzluk hayvanlar içinde geçerli.
Bitkilerin de su ihtiyacı artacaktır. Suyun sürdürülebilirliği ve gıda güvenliği için suyun idareli ve sulama tekniğine uygun kullanılması son derece önemlidir.