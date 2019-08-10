Kurban Bayramı'nda 'eyyam-ı bahur' sıcakları vuracak!

Kurban Bayramı'nda 'eyyam-ı bahur' sıcakları vuracak!

Kurban Bayramı'nda 'eyyam-ı bahur' sıcakları etkili olacak. Uzun süren eyyam-ı bahur sebebiyle birçok tehlike de bizleri bekliyor.

Kurban Bayramı'nda 'eyyam-ı bahur' sıcakları vuracak! - Sayfa 1

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Eyyam-ı bahur sıcaklarının etkileri Kurban Bayramı süresinde tüm yurtta devam edecek. Sıcaklara karşı önlem alınması gerekir" dedi.

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Kurban Bayramı'nda 'eyyam-ı bahur' sıcakları vuracak! - Sayfa 2

Eyyam-ı bahur sıcaklarının etkileri

 Toros, yaptığı açıklamada, eyyam-ı bahur sıcaklarının etkilerinin Kurban Bayramı süresinde tüm yurtta devam edeceğini söyledi. Sıcaklara karşı önlem alınması gerektiğine dikkati çeken Toros, şunları kaydetti: Kuzey Afrika ve Arap yarımadasında çöl bölgeleri aşırı ısındı ve oralardaki sıcak hava ülkemize kadar geliyor.

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Kurban Bayramı'nda 'eyyam-ı bahur' sıcakları vuracak! - Sayfa 3

Birçok tehlike de bizleri bekliyor

Ülkemizdeki meteorolojik durum sebebiyle de güneş ışınımı fazla geliyor. Uzun süren eyyam-ı bahur sebebiyle birçok tehlike de bizleri bekliyor. Yaşlılar, çocuklar, hamileler ve hasta olanların olumsuz etkilenme riski yüksek. Aynı olumsuzluk hayvanlar içinde geçerli. 

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Kurban Bayramı'nda 'eyyam-ı bahur' sıcakları vuracak! - Sayfa 4

Bitkilerin de su ihtiyacı artacaktır. Suyun sürdürülebilirliği ve gıda güvenliği için suyun idareli ve sulama tekniğine uygun kullanılması son derece önemlidir.

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