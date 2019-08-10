Kurban Bayramı'nda 'eyyam-ı bahur' sıcakları vuracak!

Eyyam-ı bahur sıcaklarının etkileri

Toros, yaptığı açıklamada, eyyam-ı bahur sıcaklarının etkilerinin Kurban Bayramı süresinde tüm yurtta devam edeceğini söyledi. Sıcaklara karşı önlem alınması gerektiğine dikkati çeken Toros, şunları kaydetti: Kuzey Afrika ve Arap yarımadasında çöl bölgeleri aşırı ısındı ve oralardaki sıcak hava ülkemize kadar geliyor.



