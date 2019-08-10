Ahlaksız paylaşımlar! İETT Genel Müdürü Bağış'tan önemli açıklama

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, kamuoyunun büyük tepkisini çeken paylaşımlar içeren hesabın şahsına ait olmadığını belirtti.

CHP'nin Sayıştay raporlarına dayanarak "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunduğu İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış kamuoyunun tepkisini çeken, kendi adıyla açılan sosyal medya hesabının şahsına ait olmadığını söyledi.

"Paylaşımlar tarafıma ait değildir"

Ahmet Bağış, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar için "tarafıma ait değildir" dedi.

Bağış'ın yaptığı paylaşım şöyle:

Bağış sosyal medya hesabından, "Şahsıma ait olmayan bir sosyal medya hesabından yapılan ahlaksız paylaşımların tarafıma ait olmadığını ve şahsıma ait tek sosyal medya hesabının @DrAhmetBagis olduğunu kamuoyununun dikkatine sunarım" paylaşımını yaptı.