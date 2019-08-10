Abdurrahim Albayrak ve Falcao'nun fotoğrafı Galatasaraylıları heyecanlandırdı

Transferinde sona yaklaşılan 33 yaşındaki Radamel Falcao, Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ile bir araya geldi.

Önceki akşam yaptığı açıklamalarda Galatasaray'a övgüler yağdırarak gelmek istediğini açıkça belirten Radamel Falcao için yolun sonuna gelindi.

Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ile Radamel Falcao'nun birlikte çekildiği fotoğraf, sosyal medyada bir anda yayıldı.

Dün gitmişti

Albayrak, dün Falcao transferindeki son pürüzleri gidermek üzere, menajer Ahmet Bulut ile birlikte Fransa'nın Monaco şehrine gitmişti.



Sona yaklaşıldı

Kolombiyalı golcü ile anlaşan, oyuncunun kulübü Monaco ile son pürüzleri gidermek için Fransa'ya uçak Abdurrahim Albayrak'ın Falcao ile olan fotoğrafı sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

İstanbul'a gelmesi bekleniyor

Dünya yıldızı futbolcunun önümüzdeki hafta içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.