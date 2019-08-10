HABER /  YEREL

Zonguldak'ta zili çalan komşu baba ve oğlu bıçaklayarak ağır yaraladı

ZONGULDAK'ta psikolojik sorunları olduğu belirtilen Selçuk A., komşusu Zafer Ömür ve oğlu Burak Ömür'ü bıçakla ağır yaraladı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunuyor.

Olay, saat 12.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Selçuk A., komşusu Zafer Ömür'ün oturduğu dairenin kapısına giderek zili çaldı.

Zili çalıp bıçakla saldırdı 

Selçuk A., kapıyı açan Zafer Ömür ve oğlu Burak Ömür'e bir anda bıçakla saldırdı. Baba ve oğlu, vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı.

Baba oğulun hayati tehlikeleri bulunuyor

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Zafer ve Burak Ömür'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Zafer Ömür, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne, oğlu Burak Ömür ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından Selçuk A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Antalya'da doğumdan sonra genç kadına yanlış kan vererek komalık ettiler
Foto Galeri Antalya'da doğumdan sonra genç kadına yanlış kan vererek komalık ettiler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
PKK'lılardan akılalmaz yöntem! Emoji şifreli haberleşme tablosu yapmışlar
PKK'lılardan akılalmaz yöntem! Emoji şifreli haberleşme tablosu yapmışlar
Mansur Yavaş Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu
Mansur Yavaş Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu
Hulusi Akar'dan sert mesaj: Komşularımız akıllarını başlarına alsın
Hulusi Akar'dan sert mesaj: Komşularımız akıllarını başlarına alsın
Faytoncular ve akülü araç sahipleri kavga etti! CHP ilçe başkanı yardımcısı ağır yaralandı
Faytoncular ve akülü araç sahipleri kavga etti! CHP ilçe başkanı yardımcısı ağır yaralandı
Hürmüz Boğazı'nda gerginlik! İran ve İngiltere karşı karşıya geldi
Hürmüz Boğazı'nda gerginlik! İran ve İngiltere karşı karşıya geldi
İngilizlerden Türkiye'ye gelecek taraftarlara taksici uyarısı
İngilizlerden Türkiye'ye gelecek taraftarlara taksici uyarısı
ÖNCEKİ HABERLER
Çankırı bayram namazı kaçta Diyanet Çankırı Kurban bayramı namaz vakti
Çankırı bayram namazı kaçta Diyanet Çankırı Kurban bayramı namaz vakti
Yozgat Diyanet bayram namazı saat kaçta Yozgat Kurban bayramı namaz vakti
Yozgat Diyanet bayram namazı saat kaçta Yozgat Kurban bayramı namaz vakti
Nevşehir bayram namazı saati! Diyanet Nevşehir Kurban bayramı namaz vakti
Nevşehir bayram namazı saati! Diyanet Nevşehir Kurban bayramı namaz vakti
Niğde Kurban bayramı Diyanet namaz saati Niğde bayram namazı vakti
Niğde Kurban bayramı Diyanet namaz saati Niğde bayram namazı vakti
Diyanet Kırşehir Kurban bayramı namaz vakti Kırşehir bayram namazı saat kaçta
Diyanet Kırşehir Kurban bayramı namaz vakti Kırşehir bayram namazı saat kaçta
Karaman bayram namazı saati! Diyanet Karaman Kurban bayramı namaz vakti
Karaman bayram namazı saati! Diyanet Karaman Kurban bayramı namaz vakti
Yorumlar 1 yorum