Zonguldak'ta zili çalan komşu baba ve oğlu bıçaklayarak ağır yaraladı

ZONGULDAK'ta psikolojik sorunları olduğu belirtilen Selçuk A., komşusu Zafer Ömür ve oğlu Burak Ömür'ü bıçakla ağır yaraladı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunuyor.

Olay, saat 12.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Selçuk A., komşusu Zafer Ömür'ün oturduğu dairenin kapısına giderek zili çaldı.

Zili çalıp bıçakla saldırdı

Selçuk A., kapıyı açan Zafer Ömür ve oğlu Burak Ömür'e bir anda bıçakla saldırdı. Baba ve oğlu, vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı.

Baba oğulun hayati tehlikeleri bulunuyor

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Zafer ve Burak Ömür'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Zafer Ömür, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne, oğlu Burak Ömür ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından Selçuk A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.