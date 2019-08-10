HABER /  GÜNCEL
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

Mansur Yavaş Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu

Mansur Yavaş Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu. Gökçek ise Twitter'dan FETÖ'celere çağrı yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Deniz Demir, Mansur Yavaş'ın başvurusu üzerine Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Demir'in paylaşımı şöyle:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim döneminde kendisinin gizli olması gereken vergi kayıtlarını vergi idaresinden bir şekilde elde ederek paylaşan Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında soruşturma başlattı.

Gökçek: Yavaş beni mahkemeye vermiş​

Gökçek de konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.  Videolu paylaşım yapan Gökçek, "Mansur Yavaş beni mahkemeye vermiş. Bir izleyin. Mansur'cular ve FETÖ'cüler bir sefer de konuyu saptırmadan, açılan dava üzerine yorum yapın. Bekliyorum" ifadelerini kullandı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Tam 17 yaprak 34 sayfa altın yazmalı! Diyarbakır’da Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi
Foto Galeri Tam 17 yaprak 34 sayfa altın yazmalı! Diyarbakır’da Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Hulusi Akar'dan sert mesaj: Komşularımız akıllarını başlarına alsın
Hulusi Akar'dan sert mesaj: Komşularımız akıllarını başlarına alsın
Faytoncular ve akülü araç sahipleri kavga etti! CHP ilçe başkanı yardımcısı ağır yaralandı
Faytoncular ve akülü araç sahipleri kavga etti! CHP ilçe başkanı yardımcısı ağır yaralandı
Hürmüz Boğazı'nda gerginlik! İran ve İngiltere karşı karşıya geldi
Hürmüz Boğazı'nda gerginlik! İran ve İngiltere karşı karşıya geldi
İngilizlerden Türkiye'ye gelecek taraftarlara taksici uyarısı
İngilizlerden Türkiye'ye gelecek taraftarlara taksici uyarısı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den dikkat çeken Kurban Bayramı mesajı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den dikkat çeken Kurban Bayramı mesajı
Erdoğan'dan Ağustos vurgusu: Zaferler halkasına yenisini ekleyeceğiz
Erdoğan'dan Ağustos vurgusu: Zaferler halkasına yenisini ekleyeceğiz
ÖNCEKİ HABERLER
Karaman bayram namazı saati! Diyanet Karaman Kurban bayramı namaz vakti
Karaman bayram namazı saati! Diyanet Karaman Kurban bayramı namaz vakti
Aksaray bayram namazı saati! Diyanet Aksaray Kurban bayramı namazı kaçta
Aksaray bayram namazı saati! Diyanet Aksaray Kurban bayramı namazı kaçta
Kırıkkale bayram namazı kaçta Diyanet Kırıkkale Kurban bayramı namaz saati
Kırıkkale bayram namazı kaçta Diyanet Kırıkkale Kurban bayramı namaz saati
Sivas Kurban bayram namazı saat kaçta Diyanet Sivas Kurban bayramı namaz vakti
Sivas Kurban bayram namazı saat kaçta Diyanet Sivas Kurban bayramı namaz vakti
Kayseri bayram namazı vakti diyanet 2019 Kayseri Kurban bayramı namazı kaçta
Kayseri bayram namazı vakti diyanet 2019 Kayseri Kurban bayramı namazı kaçta
Kastamonu Kurban bayramı namazı vakti! Kastamonu bayram namaz saati
Kastamonu Kurban bayramı namazı vakti! Kastamonu bayram namaz saati
Yorumlar