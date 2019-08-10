Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu. Gökçek ise Twitter'dan FETÖ'celere çağrı yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Deniz Demir, Mansur Yavaş'ın başvurusu üzerine Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Demir'in paylaşımı şöyle:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim döneminde kendisinin gizli olması gereken vergi kayıtlarını vergi idaresinden bir şekilde elde ederek paylaşan Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında soruşturma başlattı.

Gökçek: Yavaş beni mahkemeye vermiş​

Gökçek de konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Videolu paylaşım yapan Gökçek, "Mansur Yavaş beni mahkemeye vermiş. Bir izleyin. Mansur'cular ve FETÖ'cüler bir sefer de konuyu saptırmadan, açılan dava üzerine yorum yapın. Bekliyorum" ifadelerini kullandı.