HABER /  POLİTİKA
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

Hulusi Akar'dan sert mesaj: Komşularımız akıllarını başlarına alsın

Kıbrıs'ta Türk Barış Kuvvetleri Karargahı'nda iki saat süren bir toplantı gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Komşularımız akıllarını başlarına alsın" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar toplantının ardından "Biz 'barış' dedikçe bu zafiyet gibi, 'Gerektiğinde hakkımızı alır, herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyiz' dedikçe de tehdit gibi algılanıyor. Dolayısıyla komşularımızın akıllarını başlarına toplamaları, olaya objektif bakmaları lazım" diye konuştu.

"TSK'nın Ada’daki varlığı şart"

Kıbrıs’taki son gelişmeleri değerlendiren Akar, "Garantörlük hak ve sorumluluklarımızı bugüne kadar eksiksiz, aksaksız yerine getirdik, bundan sonra da getirmeye kararlıyız. Bunu yerine getirebilmek için de Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ada’daki varlığı şart, bunu da herkes böyle bilsin” dedi.

KKTC’ye yaptığı ziyaret

Akar’ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile KKTC’deki temasları sürüyor. İlk kez bir Milli Savunma Bakanının TSK’nın komuta kademesiyle KKTC’ye yaptığı ziyaret olarak tarihe geçen program kapsamında Akar ve komutanlar, askeri birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu. İlk olarak Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Karargahı’na giden Bakan Akar, Onur Kıtası’nı selamladı, şeref salonu ve müzeyi gezdi, brifing aldı.

İki saatten fazla sürdü 

Akar ve komutanlar, daha sonra karargahta birlik komutanlarıyla bir araya geldi. İki saatten fazla süren toplantıda, Ada’da son dönemdeki gelişmelerin ele alındığı, askeri faaliyetlerin masaya yatırıldığı öğrenildi. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kurban Bayramı'nda 'eyyam-ı bahur' sıcakları vuracak!
Foto Galeri Kurban Bayramı'nda 'eyyam-ı bahur' sıcakları vuracak! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Faytoncular ve akülü araç sahipleri kavga etti! CHP ilçe başkanı yardımcısı ağır yaralandı
Faytoncular ve akülü araç sahipleri kavga etti! CHP ilçe başkanı yardımcısı ağır yaralandı
Hürmüz Boğazı'nda gerginlik! İran ve İngiltere karşı karşıya geldi
Hürmüz Boğazı'nda gerginlik! İran ve İngiltere karşı karşıya geldi
İngilizlerden Türkiye'ye gelecek taraftarlara taksici uyarısı
İngilizlerden Türkiye'ye gelecek taraftarlara taksici uyarısı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den dikkat çeken Kurban Bayramı mesajı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den dikkat çeken Kurban Bayramı mesajı
Erdoğan'dan Ağustos vurgusu: Zaferler halkasına yenisini ekleyeceğiz
Erdoğan'dan Ağustos vurgusu: Zaferler halkasına yenisini ekleyeceğiz
İmamoğlu ve Bayraktar buluşması ortaya çıkmıştı! Ayrıntılarını açıkladı
İmamoğlu ve Bayraktar buluşması ortaya çıkmıştı! Ayrıntılarını açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Konya bayram namazı diyanet saati! Konya Kurban bayramı namaz vakti kaçta
Konya bayram namazı diyanet saati! Konya Kurban bayramı namaz vakti kaçta
Ankara bayram namazı saat kaçta Diyanet Ankara Kurban bayramı namaz vakti
Ankara bayram namazı saat kaçta Diyanet Ankara Kurban bayramı namaz vakti
Trabzonspor taraftarı 15 Ağustos'u bekliyor! Sparta Prag maçı biletleri tükendi
Trabzonspor taraftarı 15 Ağustos'u bekliyor! Sparta Prag maçı biletleri tükendi
Giresun bayram namazı saati! Diyanet Giresun Kurban bayramı namaz vakti
Giresun bayram namazı saati! Diyanet Giresun Kurban bayramı namaz vakti
Kastamonu Kurban bayramı namazı vakti! Kastamonu bayram namaz saati
Kastamonu Kurban bayramı namazı vakti! Kastamonu bayram namaz saati
Nevşehir bayram namazı saati! Diyanet Nevşehir Kurban bayramı namaz vakti
Nevşehir bayram namazı saati! Diyanet Nevşehir Kurban bayramı namaz vakti
Yorumlar