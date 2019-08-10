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Trabzonspor taraftarı 15 Ağustos'u bekliyor! Sparta Prag maçı biletleri tükendi

Trabzonspor taraftarı 15 Ağustos'u bekliyor! Sparta Prag maçı biletleri tükendi

Trabzonspor, ilk maçında 2-2 berabere kaldığı Sparta Prag ile 15 Ağustos Perşembe günü evinde karşılaşacak. Kader maçının biletleri ise şimdiden tükendi. 

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor'un 15 Ağustos Perşembe günü Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk edeceği maçın biletlerine taraftarların ilgisi yüksek oldu.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün 60 ile 650 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan biletlerin tamamı tükendi.

Medical Park Stadı'nda yapılacak müsabakayı, kombine kartlarla birlikte 38 bin taraftarın izleyeceği belirtildi.

trabzonspor

Öte yandan Trabzonspor, bugün teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı bir antrenman gerçekleştirdi.

Yusuf sarı tedavide
Sakatlığı bulunan Yusuf Sarı'nın tedavisine devam edildiği, Onazi'nin ise takımdan ayrı koşu yaptığı aktarıldı.

Yarını izinli geçirecek Trabzonspor, 12 Ağustos Pazartesi günü hazırlıklarına devam edecek.

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