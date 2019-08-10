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Faytoncular ve akülü araç sahipleri kavga etti! CHP ilçe başkanı yardımcısı ağır yaralandı

Faytoncular ve akülü araç sahipleri kavga etti! CHP ilçe başkanı yardımcısı ağır yaralandı

ADALAR'da faytoncular ile akülü araç taşımacılığı yapanların kavgasında CHP Adalar İlçe Başkan Yardımcısı Yavuz Çifçioğlu ağır yaralandı.

Sabah saatlerinde fayton ve akülü araç taşımacılığı yapan Keleşler ve Çifçioğulları arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü, kavgada yaralananlar oldu. Aynı kavga sırasında CHP Adalar İlçe Başkan Yardımcısı Yavuz Çifçioğlu kafasına ağır darbe aldı ve hastaneye kaldırıldı.

Tartışma akşam kavga sabah 

Tartışma, fayton ile taşımacılık yapan grubun, akülü araç ile taşımacılık yapılmasına tepki göstermesiyle başladı. Tartışma akşam saatlerinde yaşandı, sabah her iki grubun araba meydanında karşı karşıya gelmesiyle kavga yaşandı.

Polis ateş açarak durdurdu

Kavga, polisin havaya ateş açması ile durdu. Yaşananların ardından Büyükada'ya çevik kuvvet ekibi gönderildi. Araba meydanına giriş çıkışlar yasaklandı ve fayton kullanımı durduruldu.

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