Suriye sınırına askeri sevkiyat! Hareketlilik göze çarptı

Suriye sınırına askeri sevkiyat! Hareketlilik göze çarptı

ŞANLIURFA 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkan askeri konvoy sınır hattındaki Akçakale'ye ulaştı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat! Hareketlilik göze çarptı - Sayfa 1

Akşam saatlerinde Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkan 10 araçlık askeri konvoy, Akçakale ilçesine ulaştı. 

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Suriye sınırına askeri sevkiyat! Hareketlilik göze çarptı - Sayfa 2

Zırhlı araç ve mühimmat taşıyan askeri TIR'lardan oluşan konvoy, Akçakale 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na giriş yaptı.

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Suriye sınırına askeri sevkiyat! Hareketlilik göze çarptı - Sayfa 3

Gelen mühimmat ve araçların sınır karakollarına konuşlandırılacağı bildirildi.

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Suriye sınırına askeri sevkiyat! Hareketlilik göze çarptı - Sayfa 4
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