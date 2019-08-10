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İngilizlerden Türkiye'ye gelecek taraftarlara taksici uyarısı

İngilizlerden Türkiye'ye gelecek taraftarlara taksici uyarısı

UEFA, Süper Kupa'da takımlarını desteklemek için İstanbul'a gelecek Liverpool ve Chelsea taraftarlarına önerilerde bulundu. Liverpool taraftarından İstanbul'da taksi dolandırıcılığına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

UEFA, Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak Süper Kupa maçı öncesi İstanbul'a gelecek taraftarlara "Diyet yapın, kilo almanız kaçınılmaz" diye uyardı ve "Döner, kebap denemeye değer, baklava, kadayıf, künefe, katmer favori tatlılar deneyin" tavsiyelerinde bulundu.

14 Ağustos'ta Beşiktaş Park'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak karşılaşma öncesinde bir bülten yayınlayan UEFA, Türkiye'nin zengin mutfağı ile ilgili öneriler sundu:

Türkiye'nin zengin mutfağı ile ilgili öneriler

İstanbul'a gelmeden sağlam bir diyet yapın. Çünkü burada Türk mutfağına girince kilo almanız kaçınılmaz olacaktır. 
Döner ve Adana kebap mutfağın sac ayakları. Lahmacun ve pide denemeye değer. 
Baklava, kadayıf favori tatlıları, künefe ve katmer de sıcak alternatifler.

Hafta sonu kalabalık

Yumuşak bir içecek istiyorsanız ayran için. 
Meze sipariş ettiyseniz, yanına alkol söylemeyi de düşünmelisiniz. 
Ayasofya, Sultanahmet, Topkapı Sarayı'nı keşfedebilirsiniz. 
Yürüyüş için İstiklal Caddesi, boğaz kenarı ya da Belgrad Ormanı tercih edilebilir. Hafta sonları çok kalabalık oluyor.

İngilizlerden 'taksici' uyarısı

Liverpool Echo gazetesi de Türkiye'ye gelecek Liverpool taraftarlarını uyaran bir özel habere imzasını attı. Liverpool taraftarından İstanbul'da taksi dolandırıcılığına karşı dikkatli olmaları uyarısı yaparak, "Riski azaltmak için lisanslı taksileri kullanmalı ve mutlaka taksimetreyi açtırmalı. Türk ulusuna hakaret etmek, bayrağına zarar vermek suç teşkil etmektedir. Eğer bu yüzden hüküm giyerseniz 6 aydan 3 yıla kadar hapse girebilirsiniz" dendi.

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