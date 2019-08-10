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Şanlıurfa'da babalarını morgdan çıkarıp cenaze aracıyla acile kaldırdılar

Şanlıurfa'da babalarını morgdan çıkarıp cenaze aracıyla acile kaldırdılar

ŞANLIURFA'da yolcu otobüsünün çarpması sonucu 56 yaşındaki talihsiz adam hayatını kaybetti. Çocukları, müdahale yapılmadığını belirterek babalarını morgdan çıkararak cenaze aracı ile tekrar acile kaldırdı.

Karaköprü ilçesi GAP Bulvarı yakınlarında meydana geldi. A.G. idaresindeki 05 AL 004 yolcu otobüsü, bulvarda karşıya geçmeye çalışan Yılmaz Kırmızısaç'a (56) çarptı. Kazada ağır yaralanan Kırmızısaç, ihbar üzerine olay yerine giden 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. 

Cenaze aracıyla acile kaldırdılar

Acı haberin çocuklarına verilmesinin ardından aile bireyleri, hastane morguna koştu. Morg görevlisi eşliğinde babalarının cansız bedenini gören fakat durumu kabullenemeyen Kırımızısaç ailesi, babalarının cesedini cenaze aracına yükleyerek hastane aciline götürdü.

Tekrar morga kaldırıldı

Burada doktorların ölen babalarına müdahale etmesini isteyen aile bireyleri, sağlık personelleri ve polis ile aralarında arbede yaşandı. Dakikalarca hastane acil kapısında bekletilen Yılmaz Kırmızısaç’ın cenazesi, daha sonra polisin araya girmesiyle otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. 

"Hastanede müdahale yapıldı mı bilmiyoruz"

Babasının ölüm haberini polisten aldığını ve hastaneye koştuğunda ise kendisinin morga yönlendirildiğini aktaran Emrah Kırmızısaç, “Şimdi babama otobüs çarpmış ve vefat etmiş. Bu haberi tam ölümünden 2 saat sonra polisten aldık. Müdahale nasıl oldu, hastanede müdahale yapıldı mı bilmiyoruz. Babamın cenazesini morga göndermişler. Biz de cenazeyi tekrar hastane aciline getirdik. Tekrar müdahale edilmesini istiyoruz. Burada bize saldırıyorlar. Biz bir ihmalin olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kulandı. 

Kırmızısaç'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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