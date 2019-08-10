İmamoğlu ve Bayraktar buluşması ortaya çıkmıştı! Ayrıntılarını açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, T3 Vakfı’nın yöneticisi olan Cumhurbaşkanı’nın damadı Selçuk Bayraktar’ın fabrikasına yaptığı gizli ziyaret tartışma konusu olmuştu. İmamoğlu görüşmenin gizli olmadığını belirtti. Ev sahibinin karar vereceği bir şey dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın Hadımköy'deki İnsansız Hava (İHA) üretim fabrikasına geçtiğimiz hafta Perşembe günü gerçekleştirdiği ziyaretiyle ilgili tartışmalara açıklık getirdi.

'Alınganlık göstermiş'

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, görüşmenin “gizli” olmadığını söyleyen İmamoğlu “en azından bizim adımıza değildi. Bu konu nasıl duyuldu bilemiyorum. 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'ndaki anma töreni sırasında Selçuk (Bayraktar) beyin babası (Özdemir Bayraktar) ile bir diyaloğumuz oldu. vakıf konusundaki söylememizden alınganlık göstermiş. benim kendi vakıfları ile ilgili hiçbir söylemim yok. sadece bir kısım özel vakıflara yani İBB ile maddi ilişkisi olan, anlamlı olmayan gayrimenkul ilişkisi olan kurumlara dönüktü söylemim. Bunu ifade ettim. Sonra kendilerinden randevu talebimiz oldu gittik ziyaret ettik ağırlıklı olarak bu konuyu konuştuk. Dertleştik, hiçbir vakfa ithamımız ve iftiramız olmadığını dile getirdik” dedi.

'Bilim fuarına katkı sunmayacağım da neye sunacağım?'

İmamoğlu, gitmişken üretim tesislerini gezip hatıra fotoğrafı çektirdiklerini de anlattı. Selçuk Bayraktar’ın mütevelli heyeti başkanı olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) vasıtası ile Atatürk Havalimanı'nda yapılacak Teknofest için İBB'nin daha önce servis gibi katkılar sunduğunu, aynı desteği verip vermeyeceklerini sorduklarını aktaran İmamoğlu “Bilim ve teknoloji fuarı yapılacak, İstanbullu oraya erişmek istiyorsa bu konuda niçin destek vermeyelim. Öyle şey mi olur? Biz eğitimden kültürden bilimden sanattan yanayız. Ben buna katkı sunmayacağım da neye katkı sunacağım? Aslında baktığımız yönün bir ispatıdır bu davranış. Onunla ilgili destek verme taahhüdünde bulunduk. Sohbet bu kulvardaydı” diye konuştu.

“Anlamlı olanla devam eder, anlamsız olanlara da son verilir"

İBB'nin bu vakıf ve derneklerle ilişkisinin incelendiğini hepsinin gözden geçirildiğini söyleyen İmamoğlu “Anlamlı olanla devam eder, anlamsız olanlara da son verilir. Baktığımız pencere bu” dedi.

Haliç Tersanesi'nde T3 Vakfı tarafından geliştirilen İBB'nin ihale ettiği Bilim Merkezi projesinin akıbetine ilişkin sorumuz üzerine de İmamoğlu “İnceleyeceğiz, gezeceğiz. Bir işbirliği protokolü var. Devam edip etmemek bizim kararımız. Verilmiş alınmış bir söz yok” diye konuştu.